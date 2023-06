Jogos Europeus: Marcos Freitas conquista medalha de prata no ténis de mesa

Marcos Freitas conquistou esta terça-feira a medalha de prata na final do torneio de singulares masculinos de ténis de mesa dos Jogos Europeus Cracóvia 2023, ao perder com o francês Félix Lebrun, por 4-3, com por 13-11 no parcial decisivo.

Após ter batido o francês Alexis Lebrun, por 4-2, Freitas, de 35 anos e 60.º do ranking mundial, defrontou o irmão mais novo Félix Lebrun, de 16 anos, 31.º da hierarquia, que eliminara o croata Andrej Gacina, 28.º, por 4-0 (11-9, 11-4, 11-3 e 13-11), em apenas 22 minutos.

Marcos Freitas venceu o primeiro parcial por 11-9, perdendo os dois seguintes por 5-11, 5-11, antes de recuperar a liderança com 11-4 e 11-6, para voltar a ceder (2-11) e ter que disputar o sétimo jogo, que perdeu por 11-13.

16 years old Felix Lebrun ???? with gold medal?? pic.twitter.com/3a4VF2FYx5 — European Games 2023 (@eg2023en) June 27, 2023

No seu embate das meias-finais, o madeirense venceu o primeiro parcial por 11-9, com Alexis Lebrun, de 19 anos, à procura do seu melhor jogo, que o fez vencer de seguida, por 11-7 e 11-8.

O português, mais experiente, impôs-se, nos três seguintes, mostrando-se capaz de recuperar de desvantagens de vários pontos para se manter em jogo e vencer... o que acabou por não repetir na final.

Portugal soma até ao momento 13 pódios em Cracóvia 2023: três medalhas de ouro, sete de prata e três de bronze.