Jogos Europeus: Sevens continuam na luta pela vaga olímpica

O objectivo de chegar aos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris continua bem vivo para o râguebi português. A selecção nacional de sevens qualificou-se nesta segunda-feira para as meias-finais dos Jogos Europeus, ao bater em Cracóvia a Geórgia por 31-5 (26-0 ao intervalo). Os “lobos” vão agora defrontar nesta terça-feira a República da Irlanda nas meias-finais, sendo que só o título nestes Jogos Europeus garante o apuramento directo para Paris 2024 – os segundo e terceiro classificados irão a um torneio de repescagem em Junho do próximo ano que irá apurar a última das 12 selecções participantes.

A selecção orientada por Frederico Sousa teve uma entrada demolidora em campo e nunca deixou os georgianos entrarem verdadeiramente no jogo. Só durante a primeira parte, foram quatro ensaios (João Antunes, Frederico Couto, Manuel Cardoso e Diogo Rodrigues), com Manuel Cardoso conseguir três conversões. Na segunda parte, os “lobos” foram bem menos esmagadores, “apenas” com mais um ensaio – Vasco Câmara, com Cardoso a falhar o pontapé aos postes. Já no limite do tempo, a Geórgia conseguiu o seu ensaio de honra, por Lasha Lomidze.

À partida para estes Jogos Europeus, a selecção portuguesa assumia uma qualificação olímpica como um objectivo, tendo agora pela frente um país com grande tradição na modalidade e que esteve nos Jogos de Tóquio em 2021 (não passou da fase de grupos). No outro jogo de acesso à final, estarão Grã-Bretanha e Espanha, que afastaram, respectivamente, Alemanha e Itália.

Já a selecção feminina caiu nos quartos-de-final, com uma derrota frente à Bélgica (22-5), defrontando nesta terça-feira a Espanha para definir as posições entre o 5.º e o 8.º lugares.

Também na luta por uma vaga continua Vanessa Marina no breaking, que irá fazer a sua estreia olímpica em Paris 2024. A B-Girl portuguesa foi segunda classificada na poule D de apuramento e qualificou-se para os quartos-de-final. Depois de perder as duas primeiras “battles” com a B-Girl ucraniana Stefani (15-3 em pontos), a portuguesa dividiu as “batalhas” com a israelita Nadia, mas com vantagem nos pontos (11-7), dominando o terceiro embate com a belga Camine (15-3).

A atleta de Leiria, residente em Londres, volta a entrar em acção nesta terça-feira, naquele que será o último dia do breaking nos Jogos Europeus – quartos-de-final, meias-finais e final irão acontecer de forma consecutiva. Os vencedores da prova masculina e feminina terão apuramento directo para os Jogos.

As outras boas notícias para a comitiva portuguesa neste dia dos Jogos Europeus aconteceram no muaythai, com duas qualificações para a final. Gonçalo Noites vai lutar pela medalha de ouro em -71kg, depois de bater o polaco Jakub Rajewski em três assaltos (30-27), tendo agora pela frente o ucraniano Oleksandr Yefimenko. Já Matilde Rodrigues enfrentou na meia-final a finlandesa Miina Sirkeoji e conseguiu igualmente vitórias nos três “rounds”, o que também lhe deu um total de 30 pontos, face aos 27 da adversária. O combate pela medalha de ouro será frente à sueca Patricia Axling.