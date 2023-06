Vídeos e fotos: Elton John encanta Glastonbury no seu último concerto no Reino Unido

Despedida de um músico emblemático que nunca tinha tocado no importante festival inglês, o concerto teve convidados especiais como Brandon Flowers — mas não tão especiais quanto os fãs esperavam.

Elton John encantou uma enorme multidão em Glastonbury na noite de domingo, possivelmente em seu último concerto no Reino Unido, encantando fãs leais, mas decepcionando outros que esperavam mais participações especiais de convidados surpresa.

A actuação do extravagante cantor britânico seguiu-se a dois dias de sol no famoso festival de música no sudoeste de Inglaterra, onde dezenas de milhares de fãs ouviram Guns N' Roses, Arctic Monkeys, Foo Fighters, Lizzo, Lewis Capaldi e outros.

"Oh, uau. Nunca pensei que alguma vez tocaria em Glastonbury. E aqui estou eu", disse John, que usava um casaco dourado brilhante e óculos cor-de-rosa, durante o início da sua primeira apresentação em Worthy Farm. "É uma noite muito especial e emocionante para mim porque pode ser o meu último espectáculo em Inglaterra e no Reino Unido".

O artista recebeu quatro convidados em várias fases do seu espectáculo: os cantores Jacob Lusk, Stephen Sanchez e Rina Sawayama; e Brandon Flowers da banda de rock The Killers, com quem John interpretou Tiny Dancer para uma multidão entusiasmada.

Alguns fãs estavam à espera de mais estrelas depois do Glastonbury do ano passado, em que Paul McCartney foi acompanhado no palco Pyramid pelos convidados surpresa Bruce Springsteen e Dave Grohl.

"Como fã de Elton, eu achei que ele foi óptimo, mas talvez os convidados pudessem ter sido [nomes] maiores", disse Bex Whiting, 35 anos, que usava um casaco brilhante, com as cores do arco-íris, em homenagem a Elton John. "Eu odeio dizê-lo, já que ele deu palco alguns artistas locais como Rina Sawayama. Mas acho que na multidão se falou muito que ia ser a Britney [Spears] ou o Eminem ou grandes nomes."

John, 76 anos, está a chegar ao fim da sua última digressão, da qual Glastonbury foi o último espectáculo britânico.

"Quero agradecer-vos a todos por se vestirem com os vossos fatos, óculos e roupas", disse ele ao mar de humanidade à sua frente, pontuado por muitas pessoas com roupas e óculos brilhantes. "Quero agradecer-vos também pelos 52 anos de amor e lealdade incríveis que me demonstraram. Tem sido uma viagem incrível e diverti-me imenso".