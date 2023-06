Segunda na TV: Soldados do Universo, o sentido da vida e heróis de acção

CINEMA

Soldados do Universo

Cinemundo, 15h15

Uma sátira que foi incompreendida em 1997 e depois virou filme de culto, este filme do holandês Paul “Robocop” Verhoeven valeu ao realizador acusações de simpatias nazis. É um facto que o filme brinca explicitamente com essa imagética, para além de fazer uma brilhante e terrorista desconstrução do universo televisivo... A história é a de um grupo de combatentes humanos que luta contra uma invasão de extraterrestres, semelhantes a enormes insectos. Foi nomeado para o Óscar de melhores efeitos especiais de 1998.

Só Para Ter A Certeza

RTP2, 22h50

Para seu grande desgosto e preocupação, Erwan, um viúvo que ganha a vida a desactivar bombas, descobre que Juliette, a filha, está grávida. Ao mesmo tempo que tenta descobrir quem é o pai da criança, que Juliette se recusa a desvendar, depara-se com algo perturbador: os seus exames médicos revelam que o homem que o criou e que toda a sua vida se assumiu como seu progenitor não é, afinal, do seu próprio sangue. Com François Damiens, Cécile De France, André Wilms, Guy Marchand e Alice de Lencquesaing como protagonistas, uma comédia dramática com assinatura de Carine Tardieu.

Monty Python, o Sentido da Vida

AMC, 02h09

A derradeira aventura cinematográfica dos seis membros originais da trupe cómica britânica Monty Python, datada de 1983, é uma comédia feita de um conjunto de sketches, cada um a corresponder às fases da vida de uma pessoa, tudo enquanto se procura, como o título indica, o sentido da vida. Escrito e protagonizado por Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Michael Palin e Terry Jones, o filme foi realizado por este último.

SÉRIE

The Eric Andre Show

HBO Max, streaming

O cómico Eric André começou, em 2012, a apresentar este bizarro anti-talk show em que, frequentemente, o cenário é destruído, a secretária do apresentador começa a mexer-se e as perguntas feitas a celebridades (ou a imitadores de celebridades) são estranhas e desconfortáveis. Um original da Adult Swim, aquilo em que o Cartoon Network se transforma à noite nos Estados Unidos, está agora disponível na HBO Max, tendo a sexta temporada arrancado recentemente.

DOCUMENTÁRIOS

Drenar os Oceanos

National Geographic, 22h10

Estreia. Chega, em episódio duplo, a sexta temporada do programa documental do National Geographic sobre o que está nas profundezas do mar. São oito episódios que viajam até zonas selvagens do extremo norte da terra ou aos Estados Unidos, para encontrar, por exemplo, frotas de navios desaparecidos e vestígios da história da máfia no país.

Em Busca dos Últimos Heróis de Acção

TV Edition, 17h50

Através de entrevistas com criadores e actores como Shane Black, Ronny Cox, Steven E. de Souza, Bill Duke ou Al Leong, este documentário britânico assinado por Oliver Harper em 2019 foca-se nos filmes de acção norte-americanos dos anos 1980 e 1990. É uma viagem de duas horas e 20 minutos.

INFANTIL

Hello Kitty: Em Grande Estilo

Panda+, streaming

Cada segunda-feira, o Panda+ estreia três episódios desta série de animação 3D em que Hello Kitty, a célebre personagem japonesa criada em 1974, encarna os seus múltiplos papéis para viver várias aventuras.

Cão Fedorento

Panda+, streaming

Não, não é um gato, apesar de ter um melhor amigo com quem vive num caixote de lixo e com quem tem várias aventuras. Esta série de animação 2D com cinco novos episódios a saírem de 15 em 15 dias, foca-se no rafeiro Stinky Dog, a personagem que lhe dá o nome, e Flatty Cat.

Uma Aventura no Jurássico

Panda+, streaming

Ernie, a sua irmã Julia e o seu melhor amigo Max nunca poderiam imaginar a aventura em que se iriam meter quando se lembraram de espreitar uma extraordinária invenção: uma máquina do tempo. Um filme de animação 3D para toda a família realizado por Yoon-suk (Dino Time).