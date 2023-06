PS na Madeira para fazer auto-avaliação do estado da nação e de olhos no crescimento

Jornadas parlamentares do PS levarão deputados a todos os concelhos do arquipélago para mostrar que, num ano, o país está melhor. Brilhante Dias admite que crescimento económico seja assimétrico.

Nem eleições regionais nem Chega terão lugar nas conversas — o PS está no arquipélago da Madeira durante três dias para realizar as suas jornadas parlamentares com o foco na avaliação do país para poder levar ao debate do estado da nação, dentro de um mês, aquilo que, afinal, já sabe: que, comparando com há um ano, a economia está melhor, os portugueses têm mais apoios e o país conseguiu aguentar-se na comparação com o resto da Europa. E que é uma questão de tempo até as pessoas (e o Presidente da República) perceberem que isso está mesmo a chegar-lhes ao bolso.