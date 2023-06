Portugal assegura bronze na “Silver League” de voleibol feminino

Selecção esteve a perder com Montenegro, mas deu a volta ao marcador e impôs-se por 3-1.

A selecção portuguesa feminina de voleibol garantiu, neste domingo, em Graz, na Áustria, a medalha de bronze da "Silver League" europeia, após um triunfo, por 3-1, frente a Montenegro, através de uma reviravolta no marcador.

A formação lusa, que no sábado tinha sido derrotada nas meias-finais da prova, pelo mesmo resultado, frente à Estónia, voltou a não entrar bem no jogo, perdendo o primeiro set por 23-25, mas encetou, depois, uma grande recuperação, vencendo os três parciais seguintes por 25-21, 25-20 e 25-23.

Depois da medalha de prata conquistada no torneio no ano passado, garantir este terceiro lugar acaba por ser um "prémio de consolação" para as portuguesas, que tinham como objectivo chegar à final, que será disputada entre Áustria e Estónia.