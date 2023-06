Ogier vence Rali do Quénia e Rovanperä cimenta liderança do Mundial

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) venceu neste domingo o Rali do Quénia, sétima prova da temporada, batendo o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), que cimentou a liderança do campeonato.

Ogier, que participa no campeonato apenas a tempo parcial, terminou as 19 especiais em 3h30m42,5s, deixando Rovanperä a 6,7 segundos, com o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) já a 2m58,5s.

A Toyota colocou os quatro carros nos quatro primeiros lugares, pois o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) fechou a prova em quarto, a 3m23,8s do vencedor.

Esta foi a 58.ª vitória da carreira de Ogier, terceira de uma temporada em que apenas participa a tempo parcial. O piloto natural de Gap venceu também em Monte Carlo e no México, falhando as provas da Suécia e Portugal.

"É incrível. Até na power stage levámos com uma pedra no pára-brisas. Tivemos muitos azares, mas conseguimos confirmar a vitória", frisou Ogier, que não se livrou de uma "bicada" do companheiro de equipa, Kalle Rovaperä.

"Conseguimos deixá-lo nervoso", disse o actual campeão do mundo, provavelmente agastado por ver um piloto da Toyota, que não participa no campeonato a tempo inteiro, roubar-lhe pontos no Mundial.

Com estes resultados, Rovanperä cimentou a liderança do Mundial, agora com 139 pontos, contra os 102 de Neuville, que é segundo. Elfyn Evans é terceiro, com 98 pontos, mais um do que Ogier e Tänak, que têm 97.

A próxima ronda é o rali da Estónia, de 20 a 23 de Julho.