Ivo Oliveira é o novo campeão nacional de ciclismo

Ivo Oliveira herdou neste domingo a camisola de campeão português de ciclismo de estrada, com o triunfo na prova de fundo que lhe permite tirar o trono a João Almeida.

O ex-campeão e ciclista nacional mais renomado não esteve sequer na luta final pelo triunfo em Mogadouro, em Trás-os-Montes, que ficou a cargo de uma aventura solitária de Ivo Oliveira durante cerca de 50 quilómetros, num autêntico contra-relógio individual.

Antes, o ciclista da Emirates estava envolvido numa fuga durante mais de 160 quilómetros, num grupo que tinha também o seu irmão gémeo, Rui Oliveira, segundo classificado, e o experiente Luís Gomes, terceiro.

Almeida, que há dois dias conquistou o título nacional de contra-relógio, cede agora a camisola de campeão de fundo, depois de um desapontante 14.º lugar nesta prova.

O novo campeão, Ivo Oliveira, falou de um dia de sofrimento físico. “Entrei numa fuga praticamente no início da corrida. Senti que não podia deixar a decisão para o final. Falei com o meu irmão e decidimos atacar no início da subida, a três voltas do fim. Foi o Rui que atacou, mas teve resposta do Fábio Costa. Mal o Rui foi apanhado arranquei eu sozinho. Depois foi sofrer, sofrer, sofrer, até à meta. Na última volta tive de tirar os pés dos pedais a descer, porque vinha com cãibras, mas concretizámos a estratégia”, apontou, após a prova, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

E o especialista em ciclismo de pista considera que é o melhor resultado pessoal na vertente de estrada. “Diria que é a minha principal vitória na estrada. Ser campeão nacional e vestir esta camisola durante um ano é algo que só em sonhos é que pensei”.