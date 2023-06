António Mão de Ferro anuncia novo álbum com Back, gravado com o britânico BJ Cole

O cantor, compositor e guitarrista António Mão de Ferro escolheu o seu dia de aniversário para dar uma prenda ao seu público, que é também uma promessa: um novo single, Back, a anunciar um álbum a editar ainda este ano. Com um videoclipe filmado no Douro por Paulo Ferreira (produtor, realizador e fotógrafo que se dedica a documentar a natureza, com trabalhos que já lhe valeram prémios em Los Angeles e noutros festivais), Back conta com um convidado muito especial: o célebre guitarrista britânico BJ Cole, conhecido pela sua pedal steel guitar, que já trabalhou com centenas de músicos, entre os quais os grupos Humble Pie, Procol Harum, T. Rex ou Uriah Heep, Elton John, Cat Stevens, Joan Armatrading (nos anos 70), David Sylvian, The Stranglers, k.d. lang (anos 80), John Cale, R.E.M., Björk ou Sting (anos 90). Com António Mão de Ferro (vocais, guitarra eléctrica e acústica, percussões, piano, Hammond B3 e coros) e BJ Cole (pedal steel guitar) estão Bernardo Fesch (baixo) e Julieta Mão de Ferro (coros).

Com música de António Mão de Ferro e letra dele em parceria com Kiko Pereira, Back foi masterizada nos estúdios Abbey Road, em Londres, e, segundo o seu autor e intérprete, “é uma canção que reflecte uma jornada pessoal significativa e transmite uma mensagem de resiliência, superação e esperança. Dediquei bastante tempo e esforço para criar uma experiência musical única e envolvente, com a participação muito especial do talentoso guitarrista BJ Cole.”

Nascido no Porto, a 25 de Junho de 1976, António Mão de Ferro teve na família uma influência musical forte, já que o seu pai, Joaquim Gualter, era membro do grupo portuense Os Tártaros, onde tocava guitarra eléctrica e cantava. Aos 13 anos, integrou um grupo de rock sinfónico, Sociofobia, vindo mais tarde a fazer parte dos Minnemann Blues Band e dos GNR, aos quais esteve ligado durante nove anos, como guitarrista. A solo, estreou-se com o álbum Karma Train (2007), ao qual se seguiram Somewhere (este assinado como AMF, editado em 2015) António Mão de Ferro (2017), Lunatic (2020) e Lunatic (Live at Casa da Música) (2022).