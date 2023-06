O que terá levado Rembrandt a retratar um velho canalizador e a sua mulher?

São os retratos mais pequenos de Rembrandt e estiveram 200 anos “perdidos”. Actual dono não sabia que tinha em casa duas obras do mestre neerlandês. Obras vão a leilão no dia 6 de Julho, em Londres.

A quem segue as principais notícias do mercado da arte no que à pintura antiga diz respeito, é provável que não tenha passado despercebida a compra conjunta de dois grandes retratos de Rembrandt por dois dos mais importantes museus do mundo, o Rijksmuseum, em Amesterdão, e o Louvre, em Paris.