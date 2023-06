A revolta do grupo Wagner: da tomada de Rostov-on-Don ao abandono da região

Os combatentes do grupo Wagner iniciaram, durante a madrugada deste sábado, uma "marcha pela justiça" em direcção a Moscovo, como forma de protesto contra a gestão dos líderes militares russos. As autoridades da Rússia tomaram medidas preventivas, aconselhando a população a não viajar pela cidade e fechando algumas ruas. Os mercenários tomaram parte do quartel-general militar em Rostov-on-Don, uma cidade russa a Sul de Moscovo. Ao final da tarde, o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunciou a interrupção do avanço das suas forças, depois de ter negociado um acordo com o Presidente bielorrusso. As forças mercenárias já abandonaram a região de Rostov-on-Don.