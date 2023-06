Portugal com medalhas de ouro e prata na canoagem dos Jogos Europeus

Os sucessos de Fernando Pimenta e da dupla de Kevin Santos e Teresa Portela são a terceira e quarta medalhas da canoagem em Cracóvia, depois do ouro de Messias Baptista e do bronze de Francisca Laia.

Os canoístas Kevin Santos e Teresa Portela conquistaram neste sábado a medalha de ouro na prova de K2 200 metros misto dos Jogos Europeus, sagrando-se campeões da Europa no evento organizado em Cracóvia. Já Fernando Pimenta levou a prata em K1 500 metros, o seu quinto pódio no historial do evento.

Começando pela dupla, que largou na pista cinco do K2 200 metros, Santos, campeão da Europa 2022 em K1 200, e a olímpica Portela cumpriram a prova em 34,260 segundos, à frente dos dinamarqueses Magnus Sibbersen e Emma Jorgensen, segundos a 0,312 segundos, e dos alemães Jacob Schopf e Lena Roehlings, terceiros a 0,440. A dupla sagrou-se campeã da Europa desta prova uma vez que os Europeus integram o programa de Cracóvia 2023.

Já Pimenta, que largou na pista sete do K1 500 metros, terminou o seu desempenho em 1m37,358s, atrás apenas do húngaro Adam Varga (1m36,212s), com o sérvio Marko Dragosavljevic em terceiro, com 1m37,806s.

Fernando Pimenta, duas vezes medalhado olímpico, já tinha quatro medalhas de prata em Jogos Europeus, entre o K1 1.000 e K1 5.000 metros, uma de cada em Baku 2015 e Minsk 2019.

"Esta é uma prova extremamente competitiva. Consegui fazer boa gestão emocional e psicológica durante a competição, sobretudo quando o sérvio atacou. Consegui segurar a prata", afirmou aos jornalistas. E acredita que pode voltar: "É a quinta medalha e continuo a ser o mais medalhado em Jogos Europeus. Ainda tenho capacidades para, se tudo correr bem, estar de volta numa próxima edição".

Estas são a terceira e quarta medalhas da canoagem em Cracóvia 2023, depois do ouro de Messias Baptista em K1 200 metros, distância em que Francisca Laia levou o bronze, também na sexta-feira na pista de Krispinów.

Portugal soma agora seis pódios nos Jogos Europeus, nomeadamente duas de ouro, duas de prata e duas de bronze.