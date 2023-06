Ciganos portugueses. Uma corrida de obstáculos para arranjar emprego

Guiomar Sousa segura uma bandeira dos povos ciganos. Paulo Pimenta

Guiomar Sousa (n. 1981) está em luta para se manter no mercado de trabalho. Daqui a uns dias, termina o estágio integrado no curso que esteve a fazer graças ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). E tudo recomeça. Procurar anúncios, enviar candidaturas.



Trabalhou 12 anos nas feiras de Espinho e arredores. Nessa altura, se lhe perguntassem, diria que não trabalhava. “Não via aquilo como um trabalho.” Sempre vira os pais a fazer feiras. “Era o normal. Era a vida. Na minha cabeça, trabalhar era por conta de outra pessoa ou entidade.”



Já não confunde trabalho com emprego. No seu currículo, agora consta que, entre 2000 e 2012, foi vendedora — fez gestão de stock, exposição de produto, atendimento ao público, administração de fundo de maneio.



Apanhou “o fim” do modo de vida tradicional cigano. “Não estava preparada.” Fora retirada da escola mal terminara o 4.º ano. Nem questionara tal decisão. Na família, na Figueira da Foz, era o usual.



A queda do modo de vida tradicional levara muitos a recorrer ao Rendimento Mínimo Garantido, actual Rendimento Social de Inserção (RSI). Em 2012, tornou-se obrigatório os beneficiários desempregados inscreverem-se nos centros de emprego. Apareceram muitos ciganos nos serviços.



A Guiomar já antes fora proposto que fizesse um Curso de Educação e Formação para Adultos que lhe desse equivalência ao 6.º ano. Quando assumiu o estatuto de desempregada, era isso que tinha. Isso e os tais 12 anos de experiência.

Guiomar foi retirada da escola aos nove anos. Paulo Pimenta

Mais de uma década volvida, um elevado número de ciganos continua arredado do mercado de trabalho. Tendem a fazer “trabalhos pouco qualificados, de natureza precária ou sazonal”, sintetiza a socióloga Maria Manuela Mendes. Mas há uma crescente diversificação — serviço de limpeza, construção civil, segurança, transporte individual e remunerado de passageiros (TVDE), entre outros.



Persistem os baixos níveis de escolaridade. E esse será o primeiro obstáculo, mas não o único, mostra um estudo qualitativo, no âmbito do projecto EduCig que Maria Manuela Mendes coordenou e que foi publicado no ano passado.



Técnicos inquiridos nos centros de emprego (233) das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto culpam os desempregados — falta de motivação (153), de hábitos de trabalho (134), de habilitações (129) — e os empregadores — desconhecimento e receio (94) e mesmo recusa/discriminação (84). Só depois mencionam a desadequação das ofertas de formação (20) ou de emprego (45).



Deixando de fora os técnicos da área da formação, ouvindo apenas alguns da área do emprego (37), mais de metade afirma que, “frequentemente”, os empregadores rejeitam candidatos por serem ciganos. Assumem que “não têm competências”, que “não são confiáveis”, que são “desmotivados”, “preguiçosos” e “irresponsáveis”.



Com tantos entraves, o sucesso acaba por ser reduzido. E esse fica-se muito pelos “trabalhos não qualificados ou de serviços pessoais, segurança e vendas”.

Almerindo e Susana agarram a primeira oportunidade

Almerindo e Susana Salazar com o filho no Bairro da Biquinha, Matosinhos. Paulo Pimenta

Almerindo Salazar (n. 1988) fez um curso profissional de técnico de gás. “Andei à procura de emprego. Estava inscrito no centro de emprego. Quando havia propostas, ia lá, mas chegava lá e não tinham nada.”



Fez várias formações do IEFP. Quando se lhe pergunta se eram úteis, responde: “Não. Eu ia lá só por causa da lei, porque, se não fosse, passado um mês cortavam-me o RSI. Tínhamos de ir. Éramos obrigados.”



Um dia, abriu-se uma porta. Andara um ano e meio a tirar um curso de manutenção industrial. Seguira-se um estágio curricular. Perguntaram-lhe se queria fazer um estágio profissional, e ele respondeu que sim, com certeza. Decorridos sete anos, continua a trabalhar. Pertence aos quadros da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP). “Faço mecânica nos pesados de passageiros.”



Quando convidaram Almerindo, ele nem queria acreditar. “Que bom ter um trabalho, um salário. Que bom não estar sempre a ser chamado para formações ou andar à procura de emprego.” E que bom poder pagar contas.



Fora mais longe do que o comum entre ciganos da sua geração. “O 'vai hoje' e 'amanhã não vai' com a minha mãe não dava. Eu e os meus irmãos tivemos de andar sempre ali, direitinhos.” Concluíra o 6.º ano. Através do IEFP, fizera um curso de gás, que lhe dera equivalência ao 9.º. E outro de manutenção industrial, que lhe dera equivalência ao 12.º ano.



A mulher, Susana Salazar (n. 1991), começou um pouco atrás. Abandonara a escola depois do 4.º ano. Regressou depois de se casar. “Primeiro, fiz um curso do 5.º ao 6.º. Depois, fiz um curso de restauração que dava do 7.º ao 9.º. Foi aí que consegui o meu primeiro emprego.”



No início, Susana trabalhava a tempo parcial. “O senhor pôs-me a trabalhar à sexta, ao sábado e ao domingo. Estava a chegar o Natal. No mês de Dezembro, estive lá de manhã à noite. Então ele perguntou-me se podia estar à noite, e eu disse que sim. Foi o primeiro emprego que tive.”

Almerindo com a caixa de ferramentas.Paulo Pimenta

Um falatório no Bairro da Biquinha, na fronteira de Matosinhos com o Porto. Trabalhar à noite? Susana e Almerindo davam conta, mas não faziam caso. “Eu e ela temos uma vida”, diz ele. "Nós temos todos a nossa vida. Quem manda na nossa vida somos nós, eu e ela.” Não fizeram um corte com as tradições ciganas. “Tenho orgulho de ser aquilo que sou”, diz Susana. “Gosto dos casamentos. Gosto da união. Há um problema, os ciganos estão unidos.” Mas faz as suas escolhas.



Susana só parou de trabalhar quando engravidou. Havia um risco. Sofreu um aborto. Tornou a engravidar. No ano passado, regressou ao mercado de trabalho. “Trabalhei um ano nas limpezas. Acabou o contrato, agora estou à espera. A minha mãe está doente e não consegue ficar com o meu filho.” No início do próximo ano lectivo, entrará no pré-escolar. “Ele tem três anos. Vou ver se arranjo trabalho na parte da manhã.”

Conciliação entre família e formação/emprego

Família Salazar entre prédios no Bairro da Biquinha. Paulo Pimenta

Foi a dificuldade de conciliação que no início travou Guiomar. Tem um rapaz (n. 2001) e uma rapariga (n. 2009). A rapariga era bebé quando ela teve a primeira oportunidade de trabalhar por conta de outrem.



Havia em Espinho um Escolhas, programa governamental cuja “missão é promover a inclusão social de crianças e jovens de contextos socioeconómicos vulneráveis”. O rapaz frequentava-o. E Guiomar, também. “Sentia-me bem. Gostava das actividades, das acções de sensibilização, das conversas com as técnicas.” “Isto era bom para mim”, pensava.



Quando a coordenadora a convidou para ocupar o lugar de dinamizadora comunitária, foi de Espinho à Figueira da Foz pedir um conselho ao pai. “E o que é que fazes aos meninos?”, perguntou ele. “Havia muito esse receio de deixar de cuidar dos filhos.”



Não aceitou, mas quando o convite se repetiu, em 2014, disse que sim. Precisava de ganhar dinheiro. E percebia que o trabalho não punha em causa o seu papel de esposa e mãe. “Era no bairro. Eu ia almoçar a casa. Dava para deixar os meus filhos na escola e ir buscá-los.” Os familiares aceitaram. Só não gostavam que tivesse de se deslocar e de passar uma ou duas noites fora. “Ainda há aquela ideia de que a mulher cigana não pode estar fora de casa, não pode trabalhar fora da família. As pessoas mais velhas ainda levantam muitos obstáculos.”



No Escolhas, os dinamizadores não se podiam repetir de geração para geração. Ao fim de um ano e meio, Guiomar estava desempregada. E a encarar anúncios de emprego. “Que escolaridade tem? Onde é que já trabalhou? Em que entidades? Eu não tinha como responder. Sentia-me incompleta. Comecei a procurar formações.”



Aproveitou o subsídio de desemprego para fazer um Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), que lhe deu equivalência ao 9.º ano. Através de medidas do IEFP, trabalhou seis meses como assistente operacional na Escola Básica da Anta. E outros seis como auxiliar de serviços gerais na Câmara de Espinho.



Com o divórcio veio o regresso à Figueira da Foz. Foi então que Guiomar reparou que havia quem vivesse na clandestinidade étnica. “Há pessoas ciganas a trabalhar em lojas, supermercados, fábricas. Quem se cruza com elas não sabe que são ciganas.” Preferem passar despercebidas.



Contou-lhe uma amiga, supervisora numa loja, que quando ali começou a trabalhar a formadora recomendou-lhe: “Se perceberes que a pessoa é cigana, não te dirijas a ela.” Calou-se. “Teve de demonstrar primeiro a capacidade dela. Não deixou logo que soubessem que era cigana para não a julgarem por todos os rótulos associados à palavra ‘cigano'.”



“Temos de trabalhar muito esta ideia de que somos um colectivo”, realça. “Somos um colectivo enquanto comunidade, mas depois não somos um colectivo no que conta a acções, comportamentos, vivências.”

Monolo prefere manter clandestinidade étnica

Com medo da discriminação, há quem não queria revelar a etnia. Paulo Pimenta

Manolo X (n. 1991) pede para não ser identificado/fotografado. Teme que a exposição o prejudique.



Saiu da escola com o 9.º ano. Contava 17 anos e queria trabalhar, fazer a sua vida. Pediu ajuda a uma técnica que trabalha no seu bairro para fazer o currículo, escrever a carta de apresentação, procurar anúncios.



Que alegria quando foi seleccionado para trabalhar numa empresa de limpeza de vidros. “Fui bem apresentado à entrevista. A senhora não me deu como cigano.” No primeiro dia, esforçou-se para aprender o novo ofício. Voltou para casa convencido de que correra tudo bem. No dia seguinte, a patroa telefonou-lhe a dizer que já não precisava dos seus serviços, que dava conta do recado. “Por muito que se tente esconder, há sempre aquele sotaque diferente.”



Não cruzou os braços. Esteve um ano a trabalhar numa empresa de lavagem de automóveis. Começou a fazer entregas de refeições através de uma plataforma digital. Fez o curso de operador de TVDE. “Isso traz uma grande facilidade para as pessoas de etnia cigana. Não há patrão.”



Não puxa conversa com os clientes. Não vá o sotaque traí-lo. Diz bom-dia, boa-tarde, boa-noite, muito obrigado. “Mesmo nos TVDE, sentimos que há muito preconceito.” A qualquer momento, pode vir ao de cima.



Certo dia, entraram uns clientes no seu carro “a falar mal da etnia cigana”. Manolo ouviu calado até um deles dizer que os ciganos “são todos uma escumalha”. “Já é bastante”, pensou. Tinha de dizer alguma coisa. “Perguntei: ‘Posso interromper?' Ele: ‘Diga, diga.’ E eu: ‘Por um, não podem pagar todos.’ E ele: ‘Nunca vi um cigano a trabalhar.’ E eu: ‘Peço imensa desculpa, mas está dentro do carro de um cigano.’”



Silêncio até ao fim da viagem. “A maneira de ele fechar a porta. Quase levava a porta do carro. Eu podia ter falado, mas para quê? Se houvesse problema, de quem era a culpa? A culpa é do cigano. Então abri o vidro e disse: ‘Continuação de boa tarde.’ Ele reportou à Uber: pessoa malcomportada, rádio desagradável, carro sujo, tudo e mais alguma coisa. Eu reportei à Uber o que tinha acontecido, e eles compreenderam.”

António já viu como o olhar dos outros é relativo

António Joaquim trabalha nos serviços de manutenção da Câmara de Belmonte. Paulo Pimenta

Um dia, António Joaquim (n. 1973) teve uma chatice no emprego. O chefe pediu-lhe que distribuísse o plano de trabalho. Passou por um colega e informou: “Olha, o chefe disse para fazeres isto assim e assim.” O outro irritou-se: “Não preciso que um cigano me dê ordens!”



Não gostou de ouvir aquilo. Era como se lhe estivesse a dizer que ele, por ser cigano, valia menos do que os colegas que não o são. Que tinha a sua identidade étnica que ver com o seu valor? A identidade étnica nem é estática.



António nasceu em França. Os pais tinham ido a salto na década de 1960, trabalhado numa quinta e tido outros ofícios. Ouvia-os falar nos tempos em que “andavam de carroça, a dormir nos olivais”. Se ser cigano era aquilo, não queria ser cigano. “Em França, eu não era cigano; em França, eu era português. Só sei ser cigano desde que vim para cá.”



Contava 21 anos quando se mudou para Portugal. Sofrera um desgosto amoroso. Estava sem trabalho. A mãe enviuvara. Juntou-se a ela em Belmonte e aí, sim, conheceu “a vida de cigano”. Casou-se com uma prima. Começou a fazer vindimas em Espanha e feiras em Portugal.



Na região centro, o negócio não ia melhor do que no Norte, no Alentejo ou no Algarve. Trabalhando com a mulher, só havia um ganho. Procurou alternativa. Trabalhou numa empresa de frios, numa fábrica, numa oficina, noutra fábrica, voltou às feiras. E deu por ele a recorrer ao RSI.



Falou com o presidente da Câmara de Belmonte. O autarca encorajou-o. Havia um programa específico para promover a empregabilidade de beneficiários de RSI, o Contrato-Emprego Inserção +. Podia assinar um a fazer trabalho socialmente necessário.

António nasceu em França e veio para Portugal com 21 anos. Paulo Pimenta Antes dos trabalhos de manutenção, António trabalhou em fábricas, oficinas e feiras. Paulo Pimenta

Era o que António queria ouvir. “Comecei a trabalhar. Gostaram muito de mim. Não me deixaram sair.” Ao fim de 12 meses, assinou outro Contrato-Emprego Inserção +. “Como não havia vagas no quadro, trabalhei para uma empresa, mas estava colocado na câmara. Quando abriu concurso público, concorri, entrei na câmara.”



Vai no quinto ano de trabalho no serviço de manutenção. “Eu gosto disto porque não estou sempre a fazer o mesmo serviço, estou sempre a mudar. Transporto coisas. Ajudo a meter paralelo nas estradas. Tapamos os buracos com alcatrão. Andamos na poda das árvores.”



Ser cigano influencia a forma como os colegas se relacionam consigo? Tirando o episódio já referido, acha que não. “Os colegas brincam comigo, eu brinco com eles, pronto, o normal, mas lá fora ainda há algumas pessoas…” Pode ser subtil, o racismo, a ciganofobia, mas está lá. “Nós temos um serviço de recolhas. Temos de ir à casa das pessoas, e algumas ficam desconfiadas.” Nesses momentos, diz a si próprio: “Estou cá para trabalhar. Sou uma pessoa séria.”

A mediação nos centros de emprego

Muitos trabalham nas feiras, mas dizem que o negócio está fraco. Paulo Pimenta

Os centros de emprego assumem um papel fulcral enquanto intermediários entre desempregados e empregadores. Que sabem os técnicos sobre a cultura cigana? Como lidam com os desempregados destas comunidades?



A maior parte dos técnicos inquiridos nos centros de emprego de Lisboa e Porto (61%) tem conhecimentos gerais sobre diversidade cultural. Poucos (25%) sobre esta minoria específica, mas grande parte manifesta vontade de frequentar formação sobre história e cultura cigana. O recurso a mediadores interculturais é residual. Este novo estudo coordenado por Maria Manuela Mendes indicia, todavia, que entre os técnicos dos centros de emprego e dos centros a sua relevância é “consensual”.



Guiomar participou numa experiência dessas em 2018, na Figueira da Foz. Como mediadora intercultural do IEFP, ia “acompanhar ciganos que estivessem a frequentar cursos, sensibilizá-los para a assiduidade, fazer a ponte com empresas, apoiar a integração em estágios”.



Estava entusiasmada com aquela possibilidade de mudar a sua vida e a de outras pessoas. “Era como se estivéssemos a construir um caminho de confiança para receber pessoas ciganas no mercado de trabalho.”



Ao que se lê no já referido estudo, como tendem a apresentar escolaridade baixa, muitas vezes ao nível do 1.º ciclo, estes desempregados manifestam maior interesse em fazer formação básica e formação modelar certificada. Costuma ser elevado o absentismo e fraco o resultado.



Naquela altura, decorriam vários cursos — “empregada/o de andar, empregado/a de bar, costura, logística de armazém e outros”. “Algumas pessoas acabaram por ir a estágio e uma delas ficou a trabalhar numa grande superfície comercial. Chegámos a acompanhar outras pessoas a entrevistas de estágio, mas o projecto acabou.”



Muitos não passam da formação. “Tem aquela questão das jovens solteiras. Elas vão fazer a formação e muitas vezes é tranquilo, porque vão acompanhadas por familiares. Chegando a altura de fazer o estágio, não há essa possibilidade, têm de ser autónomas. E retraem-se."



“A concentração em bairros sociais e acampamentos favorece a pressão social. E é preciso quebrar a sua força, fazer perceber “que a mulher cigana pode estudar e trabalhar e que o mundo lá fora não é um 'bicho de sete cabeças'”. “Podemos conviver e isso não nos impede de ter a nossa identidade e de respeitar a nossa cultura.”



Quantas vezes amigas suas se queixam da pressão social, dos comentários desagradáveis? Guiomar diz-lhes: “Vai trabalhar de consciência tranquila. Vais trabalhar para pagar as tuas contas. Estás a preparar um futuro para os teus filhos. Há sempre alguém que julga.”



Tem pena de que a experiência se tenha esfumado. “Aqueles seis meses foram para as pessoas me conhecerem, para saberem que podiam contar comigo. Ainda hoje me perguntam por algum tipo de formação. Mandam mensagem, ligam, falam comigo se me virem na rua. A ligação foi feita.”

Sandrina cresceu entre dois mundos e isso é útil no seu trabalho

Sandrina Lamas (à esquerda) e Yuriy Raychev (à direita) vão de casa em casa informar imigrantes búlgaros . Paulo Pimenta

O que facilita o acesso ao emprego, para lá das habilitações académicas e da experiência profissional? Um estudo qualitativo feito há uns anos pela socióloga Olga Magano aponta para “contacto com pessoas não-ciganas, pertença a circuitos diversificados, relações conjugais mistas”.



“A abertura face a outras pessoas e a outros grupos e a outros contextos pode fazer a diferença”, corrobora Maria Manuela Mendes. “Terão mais oportunidades de contactar outras realidades, outras perspectivas.”



Sandrina Lamas (n. 1993) trabalha com Yuriy Raychev (n. 1998) no projecto de mediação e intervenção comunitária Alfândega Abraça, promovido pela Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé.



Ela é portuguesa, filha de mãe cigana e pai não-cigano. Ele é búlgaro, filho de mãe cigana e pai não-cigano. E essa pertença dupla é uma mais-valia para o trabalho que procuram desenvolver no município.



Diz Sandrina que ali, naquele pedaço de Nordeste Transmontano, a população portuguesa cigana “está bem integrada”. “Não temos de andar sempre atrás das pessoas: ‘Ah, tens de ir à escola ou ao centro de saúde.’”



Desde a década de 1960, assiste-se a uma debandada das aldeias para a vila, da vila para as cidades — de Portugal ou de outros países. A mão-de-obra dos portugueses ciganos tornou-se um recurso, por vezes o único. Há pouco mais de uma década começaram a aparecer búlgaros ciganos.



A comunidade búlgara cigana “tem mais dificuldades”. A equipa informa, sensibiliza, faz a mediação com os vários serviços públicos. Dinamiza o recreio de uma escola com pré-escolar e 1.º ciclo para facilitar a integração das crianças. Faltando alguma, entra em contacto com a família.



“Quando era pequena, Sandrina não queria que a mãe lhe entrançasse o cabelo. Achava que as tranças a faziam parecer mais cigana. “Não vou dizer que sofri muito, mas algumas crianças eram um bocado preconceituosas.”

Sandrina é portuguesa, filha de mãe cigana e pai não-cigano. Yuriy é búlgaro, filho de mãe cigana e pai não-cigano. Paulo Pimenta Paisagem transmontana no distrito de Bragança. Paulo Pimenta

Ao estudar Educação Social no Instituto Politécnico de Bragança, o desconforto desapareceu. “Acho que este curso me fez muito bem também. Fez com que eu lutasse contra as minhas frustrações, porque eu sempre tive algumas frustrações. Não gostava de ser cigana.”



Até ao último ano, só as colegas mais próximas sabiam. Fez a revelação numa aula. “A professora estava a dizer que os ciganos não queriam estudar e não sei quê. Nós começámos a rir. A professora parou a aula. Quis saber o motivo [da risota]. Então eu disse: ‘Eu sou cigana.’ E pronto, ela deu-me os parabéns e pediu-me desculpa pela maneira como falou.”



O facto de ter mãe cigana nunca pôs em causa o seu percurso escolar. Pelo contrário. Por vontade da mãe, Sandrina já estava a fazer um doutoramento. “Está sempre a dizer: ‘Eu quero que tu sejas mais. Eu quero que tu estudes.’ A minha avó não a deixou estudar, então ela sempre quis que eu e o meu irmão estudássemos. O meu irmão tirou um curso de cozinha. Trabalha num hotel spa aqui em Alfândega da Fé.”



Agora, Sandrina está confortável com a sua identidade. “Antes, se me perguntassem, eu não queria dizer, tinha vergonha. Agora, não me importo. Agora, se me perguntarem, eu digo. Vejo que é bom ter os dois lados.” Percebe esta dupla pertença como um enriquecimento. Dá-lhe a possibilidade de navegar entre dois mundos.

Gedeão Sá quis mostrar que os ciganos não são todos iguais

Gedeão Sá estudou na Escola Profissional de Imagem, em Lisboa. Paulo Pimenta

À medida que aumenta a possibilidade de encontro entre ciganos e não-ciganos, crescem as probabilidades de miscigenação. Há um lado que Gedeão Sá (n. 2002) pode escolher esconder ou revelar e outro que não, que está escancarado na cor da pele. “Eu tenho uma grande peculiaridade. O meu pai é africano e a minha mãe era cigana.”



Ninguém deu pelo seu lado cigano quando entrou na Escola Profissional de Imagem, em Lisboa. Só no momento de discutir a prova de aptidão profissional achou que fazia sentido falar na sua identidade étnica.



Ainda agora se ri ao recordar tal momento. “'Então, Gedeão, já decidiste o que vais fazer?’ A minha turma toda lá. ‘Vou fazer um documentário, professor.’ E ele: ‘Sobre quê?’ E eu: ‘Sobre as comunidades ciganas e a integração no mercado de trabalho.’ E ele: 'Sabes que para fazer isso tens de estar com eles.' E eu: ‘Tá fixe. A minha mãe é cigana.’"



“Aquilo foi uma bomba”, diz. Os colegas interpelaram-no. “Tu és cigano, como é que é possível? Eu dei-me contigo este tempo todo. Tu não pareces. Tu estás aqui a estudar.” E vieram as perguntas. “Olha lá, já és casado?” “Não, estou a estudar.” “Olha, tu andas de carroça?” “Não, eu apanho o barco.”

