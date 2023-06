Só três partidos melhoraram as contas em 2022

Dos partidos com assento parlamentar, apenas o PS, a Iniciativa Liberal (IL) e o Livre fecharam o ano de 2022 com subidas nos saldos contas face a 2021. A Entidade das Contas e Financiamentos Políticos publicou esta semana as contas anuais submetidas pelos partidos ao Tribunal Constitucional e entre as forças políticas com os piores resultados relativamente ao ano anterior estão o PSD e o PCP que, nas contas iniciais de 2021, eram precisamente os que apresentavam mais "lucros". O PSD e o Bloco de Esquerda (BE) foram os únicos que acabaram o ano com saldos negativos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt