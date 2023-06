— O teu sorriso, Sãozinha — disse a irmã gorda —, esse que tentas fazer a imitar a Gioconda, é um sorriso que não é bem sorrir, apesar de ser óbvio, é um sorriso excessivamente sorriso, que se debruça demasiado no rosto, não é isso que se pretende. Não se procura a obviedade, bem pelo contrário. Experimenta qualquer coisa mais apagada, um milímetro de sorriso é suficiente. Mais do que isso cansa e tende a perder efeito. Isso, Sãozinha, muito bem. É mais assim. Que ninguém perceba que sorris, mas sinta qualquer coisa, tal como neste retrato que pendurei sobre a minha cama. Não há melhor oração, não há melhor exercício espiritual do que este, é um segredo que não devia ser segredo, não fôssemos uns analfabetos, burros que nem uma porta, nem sequer falo deste País, mas da humanidade, esta humanidade incapaz de decifrar uma imagem, algo tão singelo como esta obra. Todos conhecem o quadro, todos falam do sorriso, só não sabem que nisto se resume a vida boa e que o seu segredo nos foi legado tão eloquentemente por Leonardo, vejam, pintou ele, é apenas isto, uma ligeira curva na boca e o mundo metamorfoseia-se, perde a gravidade material e alevanta voo, um voo sem asas, como voam as palavras ou a beleza, sim, é isso, Leonardo revelou-nos tudo, não foi preciso escrever a Bíblia ou encomendar uma sarça ardente ou uma encarnação, pintou um retrato. Sorri, Sãozinha, fá-lo constantemente, como se sorrisses não para o mundo, mas para o teu coração, para os teus rins, para as tuas unhas. A mulher daquele quadro está a sorrir assim. Pergunta-lhe. Ela responderá baixinho, dizendo que não está contente devido às circunstâncias da vida, está contente porque sorri. A existência de Deus não nos faz repletas de Deus, somos nós que, ao nos enchermos da ideia de Deus, fazemos com que Ele exista. Lembra-te disto, decora, grava a ferro e a fogo: não sorrimos porque estamos felizes, estamos felizes porque sorrimos. Olha para este quadro e leva a sua imagem contigo, pois sempre que sorrires assim a noite termina e o dia começa.

