Lesão de Pedro Pichardo desfalca Portugal nos Jogos Europeus

Pedro Pichardo, campeão olímpico, mundial e europeu de triplo salto, não competirá nos Jogos Europeus 2023, na Polónia, não tendo sequer integrado a comitiva portuguesa de atletismo que na sexta-feira inicia a participação em Chorzow.

Uma lombalgia impediu Pedro Pichardo de viajar para poder discutir uma medalha, tendo o triplista sido substituído por Tiago Pereira, que na tarde de sexta-feira estará no concurso do triplo salto. Patrícia Mamona estará igualmente ausente, também por lesão, numa altura em que Portugal lutará pela permanência na I divisão, sendo representado por 41 atletas.

Apesar da contrariedade, Portugal conquistou, nesta quinta-feira, a primeira medalha nos Jogos Europeus 2023, na Polónia. Ana Cruz arrecadou o bronze na prova de kata, na disciplina de karaté, apesar de ter perdido o combate das meias-finais. A atleta de 28 anos somou 42 pontos, insuficientes para superar a espanhola Paola Lozano, pontuada com 43.40, sendo que no karaté os semifinalistas derrotados conquistam automaticamente o bronze. Na fase de grupos, Ana Cruz superiorizou-se à polaca Anna Kowalska e à checa Veronika Miskova. O primeiro desaire chegou ante a francesa Helvetia Taily. Ainda assim, avançou para as meias-finais, onde não foi além do bronze. Ana Cruz assumiu sentir-se “nas nuvens”.

“Sinto-me nas nuvens. Apesar de ter perdido a meia-final, estive no limite das minhas capacidades. É gratificante ter acabado com grande performance e recebido a medalha”, disse, no fim da exibição.

Fora das medalhas, o atirador olímpico João Costa foi quinto classificado na final de pistola de ar comprimido a 10 metros. Cinco vezes olímpico e totalista em Jogos Europeus, João Costa surgiu entre os oito melhores que disputaram o “ranking match”, após qualificar-se com 578 pontos contra 577 de vários adversários empatados em nono). Na mesma distância e arma, Joana Castelão foi 30.ª classificada, com 562 pontos, a 13 do último lugar de apuramento para o “ranking match”. A dupla disputará a prova mista a 10 metros, enquanto Castelão compete ainda na prova de pistola a 25 metros.

Já os canoístas João Ribeiro e Messias Baptista assumiram a “frustração” por terem falhado o pódio em K2 500, enquanto o K4 500 feminino acredita na “margem de progressão” até ao mundial. Ribeiro e Baptista ficaram a 15 milésimos de segundo do bronze e a 45 da prata da dupla alemã, que tinham batido rumo à final directa. “A sensação é de frustração total. O quarto é o pior lugar. Merecíamos a medalha”, disse Messias Baptista.

Também a selecção masculina de andebol de praia falhou o bronze ao ser derrotada pela Dinamarca, por 2-1. Os lusos repetiram o quarto lugar do Europeu da Nazaré, vencendo o primeiro set por 20-10 e perdendo o segundo (23-18). No “shoot-out”, os nórdicos voltaram a triunfar (8-6). Já a selecção feminina de andebol de praia foi sexta, perdendo com os Países Baixos, por 2-0. As neerlandesas superiorizaram-se por 21-12 no primeiro set e por 19-18 no segundo.