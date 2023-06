Um sorriso para dentro

Há pessoas que florescem a cada gesto, há outras que pelo contrário têm o pesadume do pó, da cinza e da grisalha a cada respiração.

— Repara nisto, Sãozinha.

A irmã gorda apontou para uma reprodução da Gioconda que tinha pendurada sobre a cama, em vez do tradicional crucifixo.

— Este é o segredo da felicidade, é aquilo que permite a vida boa. Toda a gente conhece esta obra e ninguém percebe o seu significado, por isso explicar-to-ei, guardarás este ensinamento como o mais precioso tesouro.

— Essa mulher é que é um tesouro? É uma mulher, não é?

— Um tesouro. Mas as pessoas não sabem ler imagens. Escapas-lhes o sentido profundo. Repara que sorri.

— Sim, mas é um sorriso que quase não se vê, eu quase não o vejo. É meio desaparecido.

— É o segredo da felicidade, Sãozinha, experimenta colocar um sorriso assim, invisível ou quase, e a tristeza desaparece, é um ar que se lhe dá, a mais pesada dor é impotente contra um quase sorriso destes, experimenta, Sãozinha, e verás como se varre a alma da porcaria que nos atiram para dentro dela, ou que nós próprios atiramos, tanto faz, e não só arrepiará a tristeza e a melancolia como também expulsará a enfermidade física e moral, acaba com a dor de barriga do mesmo modo que não te deixará pensar mal do próximo, é um gesto cabal, este sorriso, este sorriso mais interior do que exterior. Há quem sorria porque se sente feliz, mas o segredo está na possibilidade de se sentir feliz porque se sorri. Experimenta, Sãozinha, sorri para dentro de ti, e já não verás a vida através de um espelho obscuro, mas sim através de uma janela aberta.

A Sãozinha ensaiou um sorriso. Pareceu-lhe que estava a fazer o mesmo sorriso torto que a Glória fazia. Tentou uma simetria maior, mas sentiu que não era um verdadeiro sorriso, mas apenas o encurvar mecânico dos lábios.

— Não é preciso ser explícito, isso é apenas um encurvar dos lábios. Não é esse o segredo da vida. Vou tentar explicar melhor.

Fábrica de Criadas é um folhetim criado por Afonso Cruz para o PÚBLICO, a ser publicado de 25 de Abril de 2023 até 25 de Abril de 2024, quando se cumprem 50 anos da Revolução. Os textos são publicados de segunda a sexta-feira. Ao sábado oiça os textos da semana em podcast, lido pelo autor. Um exclusivo para assinantes, que pode ser ouvido em publico.pt/podcasts.