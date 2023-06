UEFA suspende Mourinho por quatro jogos

Treinador português punido por comportamento abusivo no jogo da final da Liga Europa, entre AS Roma e Sevilha.

O treinador português José Mourinho foi suspenso por quatro jogos nas competições europeias devido ao comportamento "abusivo" para com o árbitro inglês Anthony Taylor na final da Liga Europa, informou esta quarta-feira a UEFA.

"Suspender o treinador principal da AS Roma, José Mourinho, pelos próximos quatro jogos das competições de clubes da UEFA em que participe por dirigir linguagem abusiva ao árbitro do encontro [da final entre Sevilha e Roma]", especifica o organismo.

A UEFA tinha aberto, no início de Junho, um processo ao treinador, numa longa lista de casos referentes à final, que o Sevilha venceu no desempate por grandes penalidades (4-1) após empate a uma bola no tempo regulamentar e prolongamento.