A Maria da Paz entrou na sala, os punhos cerrados junto ao corpo. O professor Espinosa pousou o jornal. Ela atirou-se a ele caindo aos seus pés, agarrando-lhe as pernas e encostando a cabeça aos joelhos do marido. Soluçava. O professor perguntou o que se passava e ela implorou que ele não a deixasse. Deixar? perguntou o professor. A Maria da Paz insistiu para que ele não o fizesse, perguntou se havia outra. O professor pediu-lhe para ela parar com aquilo. Não estou a perceber, disse ele. Deixar? Outra? Deixar?

— Vi a mala cheia de roupa que escondeste debaixo do guarda-fatos.

— Sim, e então?

— Vais deixar-me.

O canário que vivia numa gaiola por cima do tanque de lavar roupa começou a cantar. Havia uma estranha mistura entre tragédia e placidez, que foi interrompida por uma gargalhada do professor.

— Talvez tenha de te deixar, sim.

— Eu sabia.

A Maria da Paz levantou-se e correu para o quarto trancando a porta. O professor foi atrás dela, bateu à porta. A mulher começou a gritar, insultando-o. O professor disse que iria esperar que ela se acalmasse para que pudessem conversar. Ela chamou-lhe hipopótamo e outros animais, desaguando depois num calão mais áspero, de acordo com o que sentia.

O professor voltou para a sala. Abriu a janela e acendeu um cigarro. Não havia ninguém na rua. Ouviam-se grilos. O fumo enrolou-se na noite. O professor estava estranhamente sereno.

Atirou o cigarro ainda aceso pela janela e quando se voltou viu a mulher, que correu para ele, e começou a socar-lhe o peito até cair no chão, não de cansaço, mas de desespero. Gritava e ele dizia-lhe para se acalmar, ela gritava mais, ele dizia-lhe, Maria da Paz, Maria da Paz, tem tino, olha os vizinhos, não grites. És um pantomineiro, disse ela, acalma-te Maria da Paz, gritou ele, és um canalha, continuou ela, tens de parar com isso e escutar-me, disse o professor, não tenho nada para ouvir, respondeu a Maria da Paz, tens sim, insistiu ele.

— Escuta — disse o professor, pegando-lhe pelos braços e levando-a para o sofá. — Escuta.

