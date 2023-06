National Geographic leva-nos ao céu: é a Europa Vista de Cima

Natgeo volta a mostrar-nos a Europa com olho de pássaro: é a quinta temporada da série, com viagens pelo Mediterrâneo, Alpes, Canárias e Baleares, Benelux, países nórdicos ou Grã-Bretanha.

Os serões de segunda-feira vão passar a ter como companhia as viagens aéreas “incríveis” pelo continente europeu. A quinta temporada da série documental Europa Vista de Cima é um dos destaques do canal National Geographic, na grelha de programação para Julho.

A superprodução televisiva, que se estreou em 2019, tem levado os espectadores a conhecer pontos de vista “únicos e diferentes” de vários países da Europa marcados pelos avanços da engenharia e, também, pelas descobertas, inovações e tradições da actualidade.

E Portugal não ficou de fora nesta lista. Na terceira temporada, que foi transmitida pelo canal em 2021, as paisagens de Aveiro, Nazaré e Sintra não passaram despercebidas aos espectadores nacionais.

Foto Festival Internacional de Balões em Château-d'Oex, Suíça. Luigi Cinalli

A quinta temporada, que vai contar com mais seis episódios a juntar-se ao rol de exibições, tem a estreia marcada para o dia 17 de Julho.

O Mediterrâneo é o ponto de partida para esta viagem televisiva, que vai revelar a “beleza dos guarda-sóis” de Itália, “o farol mais solitário” da Croácia e, ainda, a “transformação” da capital de Malta até chegar a época do Natal.

A série segue para a Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos não foram esquecidos e aqui surgem ligados como Benelux, a união económica e aduaneira que serviu de modelo para a formação da União Europeia.

Foto Montanha em Midsund, Noruega. Daniel R. Seljebø

As ilhas Canárias e Baleares de Espanha são alguns dos lugares que vão ser admirados no terceiro episódio: “mamíferos marinhos espantosos”, “vinhas únicas”, uma “catedral gótica que acolhe um fenómeno luminoso raro” são garantias.

Os países nórdicos são também destaques desta temporada, nomeadamente a Dinamarca, em que apenas 15% do território é floresta. A viagem aérea passará ainda pela zona dos Alpes, com uma abordagem sobre construções ao longo dos paredões de uma das barragens daquela zona, que permitem a captação de energia solar.

Por fim, e se ficamos a conhecer “as regiões mais notáveis da Europa como nunca antes vistas”, também as ilhas da Grã-Bretanha não ficaram fora dos planos. A Escócia vai ser palco das atenções, pois é lá que se situa o aeroporto da Barra, o único do mundo que tem uma pista de aterragem e descolagem na areia da praia.

Foto Ilhas Faroé, Dinamarca DANE GRACE

Além da quinta temporada de Europa Vista de Cima, o canal National Geographic conta ainda com mais duas estreias no mesmo mês: no dia 4, a quinta temporada de Como Apanhar um Traficante e, no dia 21, a segunda temporada de Os Primeiros Habitantes.

Já o canal National Geographic Wild vai ser invadido pelos tubarões, é a Sharkfest ao longo de Julho, com muitas séries e documentários com "um dos predadores mais temidos e incompreendidos do mundo oceânico".

Texto editado por Luís J. Santos