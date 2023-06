Jorge de Sena prodigioso

Regresso a um dos entusiasmantes e prodigiosos escritores de língua portuguesa do século XX com a nova coleçcão da editora Guerra e Paz, Novas Edições de Jorge de Sena.

Incansável, prolífico, ousado e por vezes genial poeta, ficcionista, dramaturgo, ensaísta e tradutor, além de professor universitário de literatura, primeiro no Brasil, onde se refugiou do Estado Novo salazarista em 1959, e depois nos Estados Unidos, Jorge de Sena (1919-1978) é um dos mais importantes, entusiasmantes e prodigiosos escritores de língua portuguesa do século XX. É também, provavelmente, um dos menos lidos nas últimas décadas, condição que a editora Guerra e Paz poderá, sem dúvida, ajudar a inverter, com a sua recém-inaugurada colecção intitulada Novas Edições de Jorge de Sena.

Além da publicação de títulos canónicos do autor, como a novela O Físico Prodigioso e a colectânea de contos Novas Andanças do Demónio (e tantos outros virão, certamente), a colecção adoptou o princípio interessante, pragmático e produtivo de autonomizar em volume próprio, dando-lhes assim uma nova e merecida visibilidade, textos que Sena escreveu, por exemplo, para enciclopédias ou outros volumes colectivos. É o caso do volume Amor (publicado em Março passado), escrito em 1971 como verbete para o Grande Dicionário da Literatura Portuguesa e de Teoria Literária dirigido por João José Cochofel, e no qual o autor analisa, com a erudição habitual, o que sobre o amor e a sexualidade se escreveu por cá, literariamente, desde as origens e até aos anos 70 do século passado.

Origem semelhante teve o ensaio Literatura Portuguesa – Das Cantigas de Amigo e de Amor às Vanguardas do Século XX, que agora chega às livrarias, e pela primeira vez em volume autónomo. Escrito para a 15.ª edição da Enciclopédia Britânica (também em 1971), Sena sintetiza, com ambição, mestria e paixão – idênticas às que o terão levado, por exemplo, no campo da tradução, às suas versões de Poesia de 26 Séculos, ou, na narrativa ficcional, ao romance Sinais de Fogo –, a história da literatura que em língua portuguesa houve até à data. Em apêndice, surge o ensaio sobre Literatura Brasileira, que foi também publicado na referida enciclopédia e que sumariza a produção literária no Brasil pós-colonial até 1970.

O autor de Metamorfoses e de Arte de Música rejeita a “falsa ideia gerada no século XIX […] com a obsessão da decadência histórica” de que “a Literatura Portuguesa seja uma literatura menor de um pequeno e isolado país” e escreve: “O século XVI, durante o qual Portugal atingiu o seu máximo em poder imperial, foi uma Idade de Ouro, na Literatura Portuguesa, e muitos autores e obras foram na altura importantes no desenvolvimento das literaturas ocidentais. Mas desde c. 1200 até c. 1350, já Portugal tinha criado um dos mais importantes corpus de poesia lírica e satírica da Idade Média numa língua que se tornou quase unanimemente aceite na Península Ibérica como o veículo literário das composições líricas de quase três séculos."