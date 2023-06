Políticos e regresso ao privado: restrições a mais?

1. Recentemente, foram discutidos no Parlamento diversos projectos de lei visando alterar o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, aprovado pela Lei n.º 52/2019, de 31 de Julho. Da esquerda à direita, pretende-se endurecer o regime aplicável após cessação de funções aos titulares de cargos políticos de natureza executiva. De modo a combater as chamadas “portas giratórias” entre o público e o privado, e a promiscuidade de interesses que daí resultaria, em benefício de conveniências particulares e prejuízo do bem comum.

