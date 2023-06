Por isso, aqui me entrego na totalidade, com este corpo enorme e com a alma imensa.

— Sim, nem todas as mães gostam dos filhos — disse a irmã gorda —, mas não falo de mães específicas, falo num sentido ideal e platónico, pois todos sabemos como é difícil fazer corresponder aquilo que nos compõe celestialmente, a perfeição possível, com a manifestação desse potencial em acto, em terra, em carne, em dia-a-dia. O coração é a mão do menino Jesus a bater dentro de nós, para que abramos a alma, e é aí que a ideia de mãe coincide com a ideia de Deus, numa criança frágil que constantemente bate no nosso peito.