Até na Islândia está calor. Termómetros chegaram aos 27,9 graus na Primavera

Imagem de satélite mostra cidade islandesa de Egilsstaðir, que registou no sábado 27,9 graus Celsius. É o valor de temperatura mais elevado alguma vez registado no país antes do solstício de Verão.

A Islândia, uma ilha do oceano Atlântico, localizada um pouco a sul do Círculo Polar Árctico, registou no último sábado “temperaturas excepcionais” para o fim da Primavera. A imagem acima, registada pelo satélite europeu Sentinela 2, mostra a a cidade islandesa de Egilsstaðir, onde os termómetros alcançaram o valor extremo de 27,9 graus Celsius no dia 17 de Junho.

“Este valor excepcional foi o mais elevado alguma vez registado no país antes do solstício de Verão. É também de referir que o recorde histórico islandês é de 30,5 graus Celsius”, refere um comunicado do Copérnico, o programa europeu de observação da Terra.

Em Maio de 2023, um boletim do Serviço de Alterações Climáticas do Copérnico alertava para o facto de nunca a água do oceano ter estado tão quente naquele mês. Desde que são compiladas séries de dados, a temperatura média à superfície em todas as zonas sem gelo dos oceanos em Maio de 2023 foi a mais alta: cerca de 19,7 graus Celsius.

Maio de 2023 foi também o segundo mês de Maio mais quente do planeta desde que se fazem registos – ficou aquém do recorde apenas por 0,1 grau Celsius.