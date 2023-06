A paixão (ou aquele estado de imbecilidade transitória)

Escreveu Álvaro de Campos, o mais decadente e pessimista dos heterónimos de Fernando Pessoa, que “todas as cartas de amor são ridículas” e que “não seriam cartas de amor se não fossem ridículas”. Confesso que, não apreciando particularmente Álvaro de Campos (“alberto-caeirista” me assumo), tendo a concordar com esta sua análise. Arrisco até a ir um bocadinho mais longe e a assumir que nada à face da Terra é tão ridículo como alguém apaixonado. Aliás, tenho para mim que todas as pessoas apaixonadas emburrecem de tal forma que, no período agudo da coisa, devíamos retirar-lhes das mãos quaisquer que fossem as suas responsabilidades pessoais e profissionais.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt