Valeri Zalujni, o estratega da contra-ofensiva que tem estatuto de herói na Ucrânia

O chefe das Forças Armadas dizia em Dezembro que sabia exactamente do que precisava para a contra-ofensiva. Agora, chegado o momento do ataque, joga a sua popularidade - e o futuro do país.

“Como é que eu me meti nisto?”, perguntava a si próprio Valeri Zalujni. Num dia estava a beber cerveja na festa de anos da mulher, no seguinte estava a liderar as Forças Armadas da Ucrânia. Entre um e outro momento, foi um telefonema de Volodymyr Zelensky que fez com que um general a que muitos camaradas torciam o nariz chegasse à linha da frente das decisões num país em guerra com o gigante vizinho há sete anos.