Trissino conquista Taça Intercontinental de hóquei em patins

Os italianos do Trissino conquistaram neste sábado, pela primeira vez, a Taça Intercontinental de hóquei em patins, ao vencerem no reduto do Valongo por 1-3 nos penáltis, após 3-3 no tempo regulamentar.

No jogo único que decidiu a 19.ª edição da prova, a formação transalpina, que ao intervalo perdia por 2-1, sucedeu ao FC Porto (2021), numa competição também já conquistada por Benfica (2013 e 2017) e Óquei Barcelos (1992). O FC Barcelona soma seis títulos.

Valongo e Trissino disputaram a prova na qualidade de finalistas da edição 2021-22 da Liga Europeia (os italianos impuseram-se também por 3-1 nos penáltis), no que foi a segunda edição consecutiva só com equipas europeias.