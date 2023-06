Os mais pobres gostam mais de Letras? Como as escolhas no secundário definem o futuro

Consulte aqui o ranking das escolas, do básico e do secundário

O percurso escolar dos alunos de meios socioeconómicos mais desfavorecidos embate em várias barreiras. No secundário, evitam os cursos que lhes podem abrir as portas para licenciaturas especialmente bem cotadas no mercado de trabalho. A “fuga” à Matemática pode ajudar a explicar essa opção. É também nessa disciplina que a diferença nas notas de alunos mais ou menos abastados é mais acentuada. Por outro lado, a falta de meios económicos limita as alternativas: é mais improvável que estudem longe de casa ou numa instituição privada.