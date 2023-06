O embaixador

1. Portugal foi sacudido – ver-se-á por quanto tempo pois neste infeliz país o esquecimento, nestes casos, surge com rapidez – com as notícias sobre o tráfico de menores no mundo desporto, particularmente, no futebol. Um grande “empreendimento”, uma “academia”, mais de uma centena de crianças isoladas dos pais, todos convocados em nome de um sonho maior, praticar o seu desporto de eleição na Europa, desde logo em Portugal. A ideia que se retira das notícias faz-nos remontar aos filmes sobre Roma e os seus gladiadores circunscritos em campos de treino e selecção, reservando-se a glória para muitos poucos e pisando-se os mortos até um ou dois alcançarem o sucesso.

