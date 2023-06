Milo Rau e muita música no teatro juntam-se ao Festival de Almada

Em ano de celebração pela 40.ª edição do Festival de Almada e pelos 50 anos de elevação de Almada a cidade, o maior encontro de teatro do calendário nacional apresenta-se, nas palavras do seu director Rodrigo Francisco, como um lugar aberto à dúvida. Dúvida que se traduz, afinal, e conforme o explica ao PÚBLICO, em resposta a uma “certa desmaterialização que tem levado a que as pessoas se acantonem em opiniões e depois se digladiem sem sequer ouvir o que os outros têm para dizer”.

