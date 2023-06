Rostos da aldeia. Amadeu Castro, o padre de Trevões

Neste episódio do Rostos da Aldeia vamos até concelho de São João da Pesqueira, conhecer o pároco da aldeia vinhateira de Trevões. Amadeu Castro nasceu numa aldeia na serra de Montemuro e decidiu ir para o seminário depois do padre da sua aldeia lhe ter garantido que por lá podia jogar bom futebol. A vocação de Amadeu Castro foi posta à prova, mas acabou por seguir por diante. Amadeu terminou o curso, formou-se padre, e foi colocado em estágio na aldeia de Trevões. No início achou que era um castigo. Hoje, com 51 anos de vida e 28 de pároco naquela aldeia, é uma das principais figuras de Trevões. Dá tanta importância ao trabalho social como à componente religiosa - e se isso não lhe tem garantido mais fiéis à igreja, dá-lhe uma sensação de felicidade tremenda por se sentir útil e presente.

O podcast está disponível na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e nas restantes plataformas.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges.