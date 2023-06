Os Lavoisier foram até ao Gerês para não deixar que a tradição morra

Juntaram-se às Cantadeiras do Campo do Gerês e editaram o primeiro volume de Polifonias Singulares, uma série de discos-ensaio que pretende salvaguardar a tradição musical oral.

O terreno era pantanoso, impunha cuidado para trilhar, mas a vontade de preservar a tradição oral prevalecia sobre todo e qualquer receio. Patrícia Relvas e Roberto Afonso, os Lavoisier, quais argonautas, partiram de Lisboa para o coração do Gerês à descoberta de guarida para prosseguirem o plano musical por onde se movem e resgatarem a criação que brota do Portugal desempoeirado. Encontraram as vozes das Cantadeiras do Campo do Gerês e deram-lhes impulso, por um lado, e absorveram toda a sua polifonia, por outro.