Trinta e três menores retirados de academia de futebol para centros de acolhimento

Em causa está investigação por tráfico de pessoas que envolve o presidente da Assembleia Geral da Liga Portugal. Menos de duas dezenas de maiores de 18 anos foram para centros temporários do SEF.

Foram 33 os menores que foram retirados por ordem judicial da academia de futebol Bsports, em Riba d'Ave, Vila Nova de Famalicão, tendo sido colocados em vários centros de acolhimento no distrito de Braga. Aliciados por um futuro de sucesso no futebol, terão acabado como vítimas de tráfico de seres humanos.

Como se entendeu que se tratavam de menores em risco foi-lhes aplicada uma medida de promoção e protecção, enquanto não regressam aos países de origem. Antes disso, contudo, devem ser ouvidos por um juiz, para que possam prestar declarações para memória futura. Muitos estariam cá sem autorização formal dos pais.

Segundo o PÚBLICO apurou, os maiores de 18 anos que estavam ilegalmente em Portugal terão tido outro destino, tendo menos de duas dezenas de jovens que também se encontravam na mesma instituição, cujos responsáveis são suspeitos de tráfico de seres humanos, sido encaminhados para centros de acolhimentos temporários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Os responsáveis da academia reteriam os documentos de identificação dos alunos e impediriam-nos de sair das instalações da Bsports.

O PÚBLICO tem tentado contactar a Bsports nos últimos dias, quer através de um telemóvel existente na sua página de Facebook quer via email, mas tal têm-se revelado impossível, porque o telefone está desligado e o email não funciona. Conseguimos contactar dois funcionários da instituição, mas nenhum esteve disponível para falar ou indicar outras formas de contacto.

O SEF realizou diversas buscas na segunda-feira centradas na Bsports Academy, uma academia de futebol localizada em Riba d'Ave, em Vila Nova de Famalicão, gerida por dois empresários. Nesse dia também foram realizadas buscas em casa do presidente da Assembleia Geral da Liga Portugal​,

Mário Costa, que terá sido constituído arguido neste inquérito aberto em 2020, na sequência de uma participação feita por uma entidade consular, no Médio Oriente. Apesar de poder haver jovens oriundos desta parte do mundo, a maioria das vítimas das vítimas seria proveniente da América do Sul e alguns de África.