Santana volta a ser o epicentro do Ultra Skyrunning Madeira

Com a Madeira Sky Race encurtada para 45 quilómetros, a competição voltará a contar com a Kids Sky Race como forma de promover o desporto nas crianças.

Na próxima sexta-feira e sábado, os percursos e trilhos do concelho de Santana, na costa Norte da Madeira, voltarão a ser palco de mais uma edição do Ultra Skyrunning Madeira (USM). Serão cinco provas distribuías por dois dias, sendo que este ano a principal novidade é a redução da distância na Madeira Sky Race, que será encurtada de 55 para 45 quilómetros, com um desnível positivo de 3600 metros. Nas restantes provas, como a Santana Sky Race e a Furão Sky Race, não há alterações significativas.

Incluído no Skyrunner World Series, competição da International Skyrunning Federation (ISF), a 9.ª edição do USM 2023 é um evento constituído por cinco provas competitivas, a realizar em semi-autonomia.

A primeira prova que se vai realizar é o Santana Vertical Kilometer, que integra o calendário nacional e internacional da disciplina, e será disputado na sexta-feira em percurso predominantemente a subir, com um desnível positivo de 1000 metros e uma distância aproximada de 4800 metros entre a partida e a chegada.

Foto

A competição terá o seu início na zona da Eira do Trigo, na Ribeira Funda, a cerca de 780 metros de altitude e termina na Encumeada Alta, a 1787 metros de altitude.

Já no sábado, a Madeira Sky Race (45 quilómetros com 3600m desnível positivo) e a Santana Sky Race (23 quilometros 1672 m desnível positivo) decorrem maioritariamente em ambiente de montanha e terão partida e chegada junto à Câmara Municipal de Santana, sendo que a distancia mais longa contará para o ranking do circuito mundial da modalidade de skyrunning.

Quanto à Furão Sky Race (10 quilómetros com 617 metros de desnível positivo) terá partida e chegada junto à Câmara Municipal de Santana.

Realce ainda para a prova KIDS, direccionada para crianças entre os 6 e os 13 anos, sendo que será dividida em quatro escalões: 6 aos 7 anos (600 metros); 8 aos 9 anos (1100 metros); 10 aos 11 anos (1300 metros) e 12 aos 13 anos (1800 metros).