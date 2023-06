Nas grandes Ligas, ninguém joga tanto como Bruno Fernandes

O homem não parou: na temporada futebolística que agora terminou, Bruno Fernandes esteve em 59 dos 62 jogos do Manchester United, a que juntou mais nove pela selecção portuguesa. Nessas 68 partidas, acumulou 5986 minutos, não contando com as compensações promovidas pelos árbitros... Uma barbaridade, sem paralelo nas Ligas mais fortes da Europa. Quem mais se aproxima destes números é o guarda-redes espanhol David de Gea, também do United — 58 partidas e 5250 minutos.

