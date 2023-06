Portugal tem três dos 25 melhores mestrados em Finanças do mundo

As instituições de ensino superior nacional conseguem colocar três mestrados em Finanças entre os 25 melhores do mundo. A avaliação é feita pela publicação especializada Financial Times, num ranking que é publicado esta segunda-feira. A melhor representante nacional é a Nova School of Business and Economics (Nova SBE), que mantém a 11.ª posição a nível global. Católica e ISEG estão também entre os melhores, numa lista onde tem lugar igualmente o Iscte.

A escola de negócios da Universidade Nova de Lisboa mantém a mesma classificação que tinha conseguido no ano passado. O Financial Times avalia duas dezenas de indicadores para construir este ranking, agrupando os critérios em três grupos principais: progresso de carreira dos graduados, diversidade da escola e investigação e experiência internacional. A Nova SBE sai-se especialmente bem na categoria experiência internacional, ficando em terceiro no indicador de experiência académica internacional e em sétimo na mobilidade internacional.

No indicador de empregabilidade dos graduados a três meses, a escola de negócios da Universidade Nova de Lisboa atinge a classificação máxima de 100%. Só há mais quatro instituições nesta lista a conseguirem o mesmo feito.

No novo critério pegada de carbono – introduzido este ano pela primeira vez e que avalia as emissões de carbono de cada escola nos últimos três anos – a escola sediada em Carcavelos (Cascais) fica no 6.º lugar a nível global.

“Este excelente resultado representa a consolidação do nosso posicionamento internacional”, avalia o dean da Nova SBE, Pedro Oliveira, em nota escrita enviada à comunicação social. “É com enorme orgulho que conseguimos novamente afirmar que existe educação em Portugal a competir directamente com as grandes business schools globais, criando valor para Portugal, a Europa e o mundo”, acrescenta o mesmo responsável.

Além da Nova SBE, figura também entre os 25 melhores mestrados em Finanças o curso da Católica Lisbon School of Business and Economics, que é 21.º na lista do Financial Times, descendo quatro posições face ao ano passado.

Os diplomados do mestrado da Católica conseguem um aumento de 110% no seu salário inicial nos primeiros três anos após acabarem o curso. Este resultado coloca a escola portuguesa como a 2.ª melhor do mundo neste critério de avaliação do Financial Times.

Esse facto “é indicativo da sua qualidade e excelente preparação”, considera o dean da Católica de Lisboa, Filipe Santos. “A excelência dos nossos graduados leva a que rapidamente sejam promovidos e valorizados, mais do que duplicando o seu salário inicial.” A Católica Lisbon School of Business and Economics é ainda a 17.ª melhor deste ranking na progressão de carreira dos seus graduados.

O ensino superior nacional passa a ter três mestrados em Finanças nos melhores 25 do ranking do Financial Times por força da melhoria do ISEG – Lisbon School of Economics and Management, que pertence à Universidade de Lisboa. Na edição deste ano, passou da 34.ª para a 23.ª posição.

Na lista que é divulgada esta segunda-feira, há um quarto representante nacional. Trata-se do mestrado em Finanças da Iscte Business School, do Instituto Universitário de Lisboa. Está na 45.ª posição – este ranking tem um total de 55 instituições. Desce quatro lugares face ao ano passado.

A nível global, mantém-se o domínio de França no ranking dos mestrados em Finanças do Financial Times. São daquele país as quatro primeiras colocadas na lista. A Escola Superior de Comércio de Paris - ESCP Business School está na primeira posição. Sobe um lugar, por troca com a Escola de Altos Estudos Comerciais – HEC, também da capital francesa.

As outras duas escolas de negócios francesas no topo da lista também trocam de posição: a Escola Superior de Ciências Económicas e de Comércio - Essec Business School, sediada em Cergy, nos arredores de Paris, é agora terceira, ao passo que a Skema Business School, nascida em Nice, a partir da Universidade da Côte d'Azur, passa ao quarto posto.

O top 5 é fechado pela Tsinghua University School of Economics and Management, em Pequim, na China. Sobe dois lugares face ao ano passado. Há mais duas instituições de ensino chinesas no top 20 do ranking do Financial Times: a Peking University - Guanghua (12.º), também de Pequim, e o Shanghai Advanced Institute of Finance at SJTU (13.º), de Xangai. As restantes escolas de negócios nos primeiros lugares da lista são todas europeias.