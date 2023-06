Silvio Berlusconi: dos encontros com líderes mundiais às celebrações no futebol

Silvio Berlusconi morreu esta segunda-feira, 12 de Junho, aos 86 anos. Ao longo das suas mais de oito décadas de vida, deixou imagens marcantes por onde foi passando. De quando foi primeiro ministro de Itália – ocupou esse cargo entre 1994 e 95, 2001 e 2006, e 2008 e 2011 –, são muitas as fotografias com outros líderes, desde Barack Obama a Vladimir Putin. Também não passam despercebidas as suas fotografias nas celebrações das vitórias do AC Milan, o clube de que foi presidente. E ainda as imagens das suas participações em programas televisivos ou quando deu leite a uma ovelha.

