Antes das obras estruturais, Isaltino Morais vai mitigar cheias em Algés com paliativos

Câmara de Oeiras diz que medidas são prelúdio de grande intervenção estrutural a fazer pela administração central. Autarquia garante que pagará metade do custo, “seja qual for o seu valor”.

É um projecto com nove medidas concretas, mas sem datas definidas. No fundo, trata-se de um paliativo, até que as “obras estruturais” sejam realizadas e, assim, possam resolver, de vez, o problema das cheias recorrentes em Algés. A Câmara Municipal de Oeiras (CMO) quer começar a aplicar um plano de “mitigação imediata” das inundações que periodicamente assolam a localidade, embora a concretização de diversas medidas previstas no projecto demore algum tempo. Ou seja, dificilmente podem ser vistas como imediatas, tal como são agora promovidas.