As fotografias de vinhos também se bebem: vencedores do concurso Vinhos do Tejo

No 2.º concurso de fotografia da região dos Vinhos do Tejo, os 32 participantes tiveram a oportunidade de dar azo à sua arte sob mote livre, incluindo geográfico, desde que dentro do universo dos vinhos. O vencedor foi Kitato, o "nome de guerra" no Instagram do jornalista Luís Octávio Costa, do PÚBLICO. Luís Miguel Machado e Carlos Venceslau seguiram-se-lhe no pódio. Curiosamente, como se indica em nota à imprensa, nenhum dos três com imagens da região: o primeiro optou por Fão, Esposende, o 2.º por Leiria e o 3º pela Batalha.

Os prémios repartidos pelos vencedores incluem itens como prova de vinho, jantar, dormida, passeios (para o 1.º), visitas e provas de vinhos, almoço (para o 2.º) ou curso de vinho para dois (3.º). A edição do 3.º concurso de fotografia já está lançada, informa a Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo.

Nos vinhos e produtores, destaque-se que o Detalhe Reserva Branco de 2021, da Adega Cooperativa do Cartaxo, saiu como grande vencedor da Gala de Vinhos do Tejo, a 3 de Junho, com o Cartaxo a entrar no clube dos grandes brancos, como se destaca no Terroir.

O evento é promovido com o "objectivo de premiar o dinamismo no que toca ao território", sendo organizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, em parceria com a confraria.