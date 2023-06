SMAT quer reforçar a presença de Santa Maria no mapa do trail

A competição organizada pela Casa do Povo de São Pedro contou com recorde de inscritos e terá em 2024 as provas de mini trail e de caminhada.

A terceira edição do Santa Maria Trail (SMAT), prova certificada pela Associação de Trail Running de Portugal (ATRP) e organizada pela Casa do Povo de São Pedro pretende continuar a reforçar a presença da ilha açoriana de Santa Maria no mapa do trail e, para isso, quer estabelecer “um novo recorde de atletas inscritos” em 2024.

Depois de o polaco Tomasz Sadowski e a portuguesa Marta Reis vencerem a distância mais longa da prova (55 quilómetros), num percurso que atravessou toda a ilha, incluído o lado Este de Santa Maria, um trajecto mais montanhoso e que contou com uma passagem pelo Pico Alto, situado a 590 metros de altura, os planos para o próximo ano já estão a começar a serem definidos.

Foto Juliana Costa

Em declarações ao PÚBLICO, Carlos Borges, presidente da Casa do Povo de São Pedro, considera que “o balanço da terceira edição do SMAT é bastante positivo”, tendo sido a que contou “com mais atletas inscritos”, terminando com um “feedback muito bom” por parte da “esmagadora maioria dos atletas”.

Olhando para a próxima edição, Carlos Borges refere que “o SMAT tem vindo a crescer de ano para ano e, em 2024”, e acredita que haverá “um novo recorde de atletas inscritos”.

Embora ainda não esteja definida a data para o SMAT 2024, “algo que será anunciado brevemente”, o presidente da Casa do Povo de São Pedro revela que será adicionada “a variante de mini trail e de caminhada”.