Mirpuri termina em 2.º lugar na Ocean Race Sprint Cup

O Race for the Planet, veleiro da equipa Mirpuri Foundation Racing Team, foi segundo classificado na chegada da segunda etapa da Ocean Race Sprint Cup, disputada entre Aarhus, na Dinamarca, e Haia, nos País Baixos. O VO65 de bandeira portuguesa concluiu a ligação em 2 dias, 21 horas, 23 minutos e 39 segundos, bem próximo dos vencedores WindWhisper Racing Team.

Após ser forçado a retirar-se da primeira regata, realizada em Janeiro entre Alicante e a cidade cabo-verdiana do Mindelo com condições extremas - ventos a rondar os 50 nós e ondas de três e quatro metros -, o projecto inicial da Mirpuri Foundation Racing Team sofreu uma alteração para as etapas finais, devido à indisponibilidade, por motivos familiares, de António Fontes manter-se como skipper do VO65 Racing for the Planet.

Assim, com uma aliança com os dinamarqueses Trifork, o VO65 da Mirpuri teve ao leme um dos velejadores com mais prestígio a nível internacional: Chuny Bermudez. Com 53 anos, e meia dúzia de participações na competição, o velejador galego é conhecido pela “forma obsessiva” como procura retirar o “máximo da performance” das suas tripulações e mostrou plena confiança em fazer parte da equipa “formada em tempo recorde”.

Embora com pouco tempo para preparar regatas finais da Ocean Race Sprint Cup, a equipa, da qual faz parte nomes consagrados da vela internacional como Jens Dolmer ou Bouwe Bekking, acabou por estar em muito bom nível, sendo apenas superada pelo WindWhisper Racing Team, de Pablo Arrarte, que já tinha vencido na chegada a Cabo Verde.

Com o 2.º lugar em Haia, a equipa Mirpuri ascendeu ao quarto lugar da classificação geral da Ocean Race Spring Cup, ao somar cinco pontos e está somente a dois pontos do Austrian Ocean Racing, terceiro classificado, e a quatro pontos do Team JAJO.

Entre os IMOCA, o 11th Hour Racing Team, de Charlie Enright terminou em primeiro, 12 minutos à frente da Team Holcim. O Biotherm, que tem a portuguesa Mariana Lobato a bordo, foi o quarto a cortar a meta.