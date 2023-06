Vilaverdense despromove BSAD e sobe pela primeira vez à II Liga

Os minhotos estreiam-se no segundo escalão do futebol profissional.

O Vilaverdense garantiu neste domingo, pela primeira vez na sua história, a subida à II Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 no terreno do BSAD, na segunda mão do play-off de acesso ao segundo escalão.

Depois do empate a um golo em casa, o conjunto de Vila Verde impôs-se em Rio Maior com um golo solitário de João Batista, apontado aos 21 minutos, de cabeça, na sequência de um livre.

A BSAD disputou o play-off de acesso ao segundo escalão ao acabar a II Liga no 16.º lugar e o Vilaverdense por ter eliminado o Sporting de Braga B, depois de ter sido segundo no Grupo A da primeira fase e segundo no Grupo 1 de Promoção da Liga 3.