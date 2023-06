Novak Djokovic vence Roland-Garros e torna-se no maior tenista de sempre

Novak Djokovic é o maior tenista de todo os tempos. Na única lista em que é possível comparar tenistas de diferentes eras, o sérvio é agora o primeiro isolado, com 23 títulos do Grand Slam – distanciando-se de Rafael Nadal, com quem se encontrava empatado desde Janeiro, depois de Djokovic triunfar no Open da Austrália.

Na quarta final masculina de Roland-Garros na Era Open com maior diferencial etário, o sérvio de 36 anos derrotou Casper Ruud, por 7-6 (7/1), 6-3 e 7-5, após três horas e 13 minutos. A vitória de Djokovic começou a desenhar-se após a conclusão do set inicial, ao fim de 82 minutos, onde o norueguês de 24 anos passou a dois pontos de o vencer.

Djokovic recebeu a Taça dos Mosqueteiros pela terceira vez, das mãos de Yannick Noah – 40 anos depois do seu triunfo, o último de um francês no torneio individual masculino – e tornou-se no primeiro homem a conquistar, pelo menos, três títulos em cada um dos quatro majors – um feito no ténis mundial só conseguido por Margaret Court, Stefanie Graf e Serena Williams.

Este foi também o 94.º torneio ganho por Djokovic na carreira, igualando Ivan Lendl e tendo só à sua frente nessa lista Jimmy Connors (109) e Roger Federer (103). Com esta vitória, a que corresponde um prémio monetário de 2,3 milhões de euros, Djokovic garantiu igualmente o regresso ao primeiro lugar do ranking mundial, que irá ocupar pela 388.ª semana.