A Amadora vai voltar à I Liga

O Estrela da Amadora está de regresso à primeira divisão de futebol, depois de ter batido o Marítimo naquilo a que a Liga chamou play-off 2022/23. Para o Estrela, tratava-se de uma última oportunidade para subirem de divisão. Para os insulares, tratava-se de uma última oportunidade para não descerem.

Com o triunfo deste domingo, no Funchal, no desempate por pontapés da marca de penálti (derrota por 2-1 nos 120 minutos), o Estrela venceu a eliminatória por 3-2, depois do triunfo por 2-1 conseguido na Reboleira, na semana passada.

Este é o regresso do Estrela à I Liga 14 anos depois da descida de divisão em 2009, provocada por problemas financeiros. O clube desapareceu, reapareceu depois nas profundezas do futebol distrital e acabou por fundir-se com o Sintra Football, do Campeonato de Portugal, para poder subir na vida rapidamente.

Agora, sobe mais um pouco, depois de um jogo em que quis essencialmente sobreviver, mais do que comandar os acontecimentos.

Chuchu decisivo

A partida começou com o Marítimo na frente, com um bom golo de Xadas, aos 18’, num remate em zona frontal.

Aos 26’, Miguel Lopes marcou o golo do empate, numa jogada confusa na área do Marítimo. Mas o golo, que não representava o que se passava até então, não representou também o que se passou depois disso.

O Marítimo foi quase sempre a melhor equipa em campo e o Estrela quis agarrar-se à I Liga com recurso a um bloco defensivo coeso e pouca audácia ofensiva.

Apesar da muita presença em terrenos adiantados, o Marítimo não tinha muita facilidade em criar lances de perigo – até aparecer Chuchu.

O venezuelano entrou aos 84’, esteve perto do golo aos 86’, voltou a criar perigo aos 90+4’ e marcou o 2-1 aos 90+6’, colocando o “caldeirão” em erupção.

Houve mais meia hora de futebol e o prolongamento não mudou o perfil do jogo. Mais Marítimo na procura do golo e o Estrela a defender-se como podia.

Nos penáltis, venceu o Estrela por 3-2.