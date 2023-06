Arquitetos, agora o futuro

No momento atual, é indispensável introduzir na agenda pública as questões emergentes dos arquitetos, mas explicando à sociedade como elas estão ligadas à vida de todos.

Os arquitetos portugueses têm enormes desafios no futuro próximo. As grandes questões estão aí, e facilmente as antevemos: a alteração nos licenciamentos, a atualização e redução da legislação, a simplificação de procedimentos, a política urgente da habitação, o equilíbrio de custos na construção, a sustentabilidade, as dinâmicas contemporâneas do planeamento, a mudança de paradigma nas cidades.