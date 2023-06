Polaco Tomasz Sadowski vence o Trail Ultra do SMAT

A ilha de Santa Maria recebeu neste sábado a terceira edição do Santa Maria Trail, prova organizada pela Casa do Povo de São Pedro.

O polaco Tomasz Sadowski, a competir pela equipa Praiolas Team do Faial, venceu neste sábado a distância de 55 quilómetros (Trail Ultra) da terceira edição do Santa Maria Trail (SMAT). Nos restantes percursos da prova certificada pela Associação de Trail Running de Portugal (ATRP), que decorreu na ilha açoriana de Santa Maria, os vencedores foram Bruno Nunes (Trail Longo – 35 quilómetros) e Paulo Azevedo (Trail Curto - 18 quilómetros).

Com muitos dos trilhos no concelho de Vila do Porto enlameados devido à chuva que caiu nos últimos dias em Santa Maria, o SMAT By Sport Zone acabou por decorrer num dia de boas condições meteorológicas: sol e pouco vento.

Os primeiros a partirem da praia Formosa, na costa Sul da ilha açoriana, foram os atletas da distância mais longa, que tiveram de começar por percorrer nos primeiros quilómetros o lado Este de Santa Maria, um trajecto mais montanhoso e que contou com uma passagem pelo Pico Alto, situado a 590 metros de altura.

No final, o mais rápido foi o polaco Tomasz Sadowski, que demorou 7h42m58s para percorrer os 55 quilómetros. Cerca de dez minutos depois, chegou Michael Gonçalves, seguindo de muito perto por Emanuel Silveira.

Foto Juliana Costa

A única mulher inscrita no Trail Ultra foi Marta Reis, que cortou a meta nos Anjos 8h26m59s depois de partir da praia Formosa.

Na distância de 35 quilómetros da competição organizada pela Casa do Povo de São Pedro o vencedor foi Bruno Nunes. O atleta do Clube Desportivo "Os Marienses" precisou de 3h42m20s para cumprir o percurso e cortou a meta à frente de Joel Moreira e João Gonçalves.

Na prova feminina, a primeira foi Maria Silva, seguida por Cláudia Pereira e Luísa Calado.

Finalmente, no Trail Curto (18 quilómetros), Paulo Azevedo bateu a concorrência (2h07m23), relegando Pedro Faria e Pedro Pereira para as posições seguintes. Nas senhoras, as mais rápidas foram Andrea Silva, Olga Piatko e Bárbara Sá.