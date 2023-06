Benfica torna oficial contratação de Kokçu por 25 + 5 milhões de euros

O Benfica comunicou neste sábado à comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a contratação do médio turco Kokçu. Os valores do negócio envolvem o pagamento de 25 milhões de euros ao Feyenoord, anterior clube de Kokçu mais 5 milhões por objectivos.

O internacional turco torna-se assim no reforço mais caro da história dos "encarnados" e também do futebol português, ultrapassando o uruguaio Darwin Nuñez, que tinha custado 24 milhões de euros em 2020.

Kokçu, de 22 anos, cumpriu exames médicos na manhã deste sábado e assinou pelo Benfica um vínculo até 2028, ficando com cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.

As "águias" pagaram 25 milhões de euros por 100% passe, mas poderão ter que desembolsar mais 5 milhões se forem atingidos alguns objectivos por parte do jogador "no prazo máximo de cinco anos".

No comunicado, as águias esclarecem ainda que o campeão neerlandês fica com direito ao valor da mais-valia obtida numa futura transferência de Kokçu, sendo que esse valor dependerá do montante da operação.