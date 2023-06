Estados-membros da UE chegam a acordo para reformar e endurecer sistema de asilo europeu

Ainda não é a proposta final, que terá de ser agora negociada com o Parlamento Europeu, mas após sete anos de discussões, os Vinte e Sete chegaram a acordo sobre as regras que estarão na base do futuro sistema de asilo europeu. O derradeiro esforço passou por convencer o Governo italiano e quem mais cedeu para isso foi a Alemanha – com os Verdes alemães, parceiros de governo de Olaf Scholz, a falarem num “grave erro”. Ainda assim, a ministra do Interior de Berlim, Nancy Faeser, descreveu o acordo como “um sucesso histórico” para a União Europeia.

