A Grande Marcha de Lisboa 2023 estreia-se em videoclipe com dezenas de participantes

Eleita em Março passado como vencedora do concurso da Grande Marcha de Lisboa 2023, Menino Parque Mayer estreia-se agora como videoclipe, para o qual o fadista Carlos Leitão (autor da letra e música desta marcha) convidou dezenas de nomes do teatro, da música e da televisão, que aqui surgem a “dobrar” (só na imagem) a voz do cantor. E a lista é grande (35, no total): Anita Guerreiro, Aurélio Perry, Florência, Maria Candal, Carlos Manuel, Catarina Rolo Salgueiro, Diamantina, Fernando Girão, Fernando Mendes, Hélder Moutinho, Henrique Leitão, Isabelinha, João da Silva, José Carlos Malato, José Raposo, Júlio Isidro, Lily Neves, Katia Guerreiro, Kimi Djabaté, Liliana Lobo de Carvalho, Luís Aleluia, Luísa Rocha, Mafalda Arnauth , Marta Miranda, Miguel Ponte, Paulo de Carvalho, Pierre Aderne, Sara Paixão, Silvana Peres, Sofia Ramos, Tânia Ribas de Oliveira, Tiago Salazar, Tiago Torres da Silva, Tó Zé Brito e Vânia Duarte. Com Carlos Leitão (voz, viola, produção e direcção musical), participaram na gravação de Menino Parque Mayer Henrique Leitão (guitarra portuguesa), Carlos Menezes (baixo) e Mário Lopes (bateria). O vídeo, assinado por João Azevo e Benjamin Pinto, foi filmado na Casa do Artista, Parque Mayer, Teatro Armando Cortez e Teatro Maria Vitória.

Celebrando os 100 anos do Parque Mayer, que se completaram em 2022, a marcha vencedora do concurso promovido pela Câmara Municipal de Lisboa e a EGEAC vai ser apresentada e interpretada por todos os participantes das Marchas Populares de Lisboa, no âmbito das Festas da cidade, na noite de Santo António, durante o anual desfile da Avenida da Liberdade. Carlos Leitão já se candidatara a este concurso uma primeira vez, em 2021, com Amália, nome de Lisboa (que passou a integrar o repertório da fadista Katia Guerreiro). Este ano, a sua Menino Parque Mayer foi a escolhida e nela podem ouvir-se estes versos: “Parque Mayer a noite é tua/ Porque o teatro tem mais vida que a memória/ Esta Lisboa é a tua rua/ Para festejar os teus 100 anos de glória.” Homenagem ao teatro de revista, no videoclipe que agora se estreia pretende também distinguir e celebrar a Casa do Artista.