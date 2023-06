Os corpos interrompidos pela memória de Joana Castro

De espectáculo de dança a filme, parte da mesma fantasmagoria para explorar uma outra noção de temporalidade. Esta sexta-feira no Cinema São Jorge, Lisboa, integrado no Temps d’Images.

No último mês da sua criação Darktraces : On Ghosts and Spectral Dances, apresentada em 2022 na Fundação Serralves, Joana Castro começou a questionar-se sobre como todas as questões de espectralidade e percepção de temporalidade, que explorava com as intérpretes em palco, poderiam ser transpostas para uma linguagem cinematográfica. Até porque estando também a “pensar na dança como uma arte efémera”, diz ao PÚBLICO sobre a peça original, “e a pensar o movimento de um corpo que desaparece e que ao desaparecer não há propriamente um traço permanente que fique”, intuía que haveria outros lugares de percepção e de interpretação a emergir, se a mesma dança surgisse mediada por uma arte que tem a capacidade de fixar.